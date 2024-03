L’appello dei volontari: «Un’officina mobile per la Croce blu»

Ogni anno svolgono qualcosa come 7mila trasporti sociali. In emergenza sanitaria 118 effettuano quasi duemila servizi all’anno. E nessuno si dimentica quel che hanno fatto per la popolazione durante l’emergenza Covid-19. Oggi i ruoli si invertono: sono infatti i volontari della Croce blu Basso Sebino a chiedere aiuto alla popolazione, sperando di vedere una mano tesa da quel territorio che tanto sostengono e hanno sostenuto. L’associazione guidata da Omar Presti – e in particolare la sezione di Protezione civile – sta infatti raccogliendo fondi per acquistare un’officina mobile polifunzionale: non un mezzo qualsiasi, bensì un presidio in grado di fare sia da centrale logistica sia da officina mobile.

Spiega Presti: «Si tratta di un mezzo decisamente dinamico e funzionale, utilissimo per chi si occupa di emergenza e in particolare di Protezione civile. Sul veicolo infatti potremmo allestire, da una parte, una vera e propria centrale logistica che disporrà di monitor per la gestione della cartografia, sistemi di comunicazione radio e telefonici indispensabili in caso di calamità naturali. Penso per esempio alla recente alluvione di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, dove siamo stati da poco». Ma l’officina mobile garantirebbe anche un altro servizio prezioso per l’associazione e, di rimando, la popolazione: «Sì, il furgone potrebbe infatti ospitare anche un’officina mobile importantissima per avere a disposizione tutti gli attrezzi necessari alla riparazione dei nostri mezzi che, circolando sul territorio tutto il giorno, necessitano di assistenza tecnica e meccanica urgente. E non è così raro che succeda: il nostro parco mezzi, ambulanze incluse, può avere bisogno di manutenzione in tempi rapidissimi mentre sta svolgendo servizio. La competenza tecnica già l’abbiamo, grazie alla presenza fra i nostri volontari di un meccanico in pensione: quel che ci manca è appunto il mezzo idoneo a questo tipo di necessità, ed ecco il perché del nostro appello alla popolazione».

La Croce blu Basso Sebino ha lanciato una raccolta fondi: l’officina mobile polifunzionale richiede un investimento di 60mila euro, e l’associazione con sede a Sarnico e Credaro spera di poterne raccogliere 10mila attraverso una campagna di crowdfunding (il link per aderire è disponibile sulla pagina Facebook dell’associazione, per info: 035.935499), e i restanti cinquantamila attraverso la rete di sponsor e sostenitori che da sempre sono a fianco del sodalizio.