Le foto ricordo, il dolore e la forza dell’amicizia: il lungo post della mamma di Giorgia

Una carrellata di scatti che raccontano giorni pieni di affetto e amore e un lungo post che consegna sui social tutto il dolore di una madre che si trova a vivere forse la prova più dura: la perdita di una figlia . Chiara Camotti, mamma di Giorgia Manenti - la ragazza di 25 anni morta solo qualche giorno fa, colta da malore nella ditta di famiglia a Castelli Calepio - ha scritto un lungo messaggio su Facebook per ricordare la figlia scomparsa e per ringraziare tutti gli amici dell’affetto che hanno dimostrato nei confronti della famiglia Manenti in questi giorni di lutto.