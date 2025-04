Le Frecce Tricolori a giugno in volo su Sarnico

L’inaspettato annuncio è arrivato nella tarda serata di lunedì quando sul sito istituzionale www.aeronautica.difesa.it è stato pubblicato il calendario con il programma delle attività per il 2025. Per il prossimo 27 giugno è indicato «Sarnico – Sorvolo» senza aggiungere altri particolari; l’annuncio ha acceso l’interesse di tutti gli appassionati di volo che hanno iniziato a chiedere dettagli dell’appuntamento.

«Purtroppo in questo momento non possiamo dire molto altro – risponde Vigilio Arcangeli, sindaco di Sarnico – perché stiamo preparando questo evento con un partner privato e stiamo ancora definendo alcuni particolari. Posso però dire che la richiesta all’Aeronautica Militare era stata formalizzata dalla nostra amministrazione comunale e, qualche giorno prima della pubblicazione del calendario delle Frecce Tricolori, era arrivata la prima positiva risposta. Ora lavoriamo alacremente per costruire una festa che vogliamo resti a lungo nel cuore e nella storia del nostro territorio».

I precedenti sorvoli

La magia delle Frecce è in effetti rimasto impressa nella mente, e negli smartphone, delle migliaia di persone dopo che nel 2017, 2018, 2019 e 2022 avevano sorvolato Lovere in occasione del Memorial Stoppani: partendo dall’autodromo di Monza, arrivavano in formazione sopra Lovere per eseguire un paio di spettacolari manovre lasciando che la loro scia verde bianca e rossa incantasse il pubblico che ora ha due mesi di tempo per organizzarsi e darsi appuntamento a Sarnico.