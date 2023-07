Debutta «Sarnico e le gemme del Liberty», iniziativa dalla Pro loco in programma dal 21 al 30 luglio con il patrocinio del Comune, Consiglio regionale della Lombardia, Camera di commercio, Associazione Italia Liberty, Sarnicom, con il contributo di Fondazione Cariplo con Fondazione della Comunità Bergamasca, Fondazione della Comunità Bresciana e il supporto dell’Associazione produttori guarnizioni del Sebino.

Il programma

Alla presentazione del progetto il sindaco Giorgio Bertazzoli ha sottolineato come «Sarnico da tempo ha aderito al circuito europeo dell’Art Nouveau. Dopo aver vinto nel 2017, il titolo di Best Liberty City, è candidata a far parte del patrimonio dell’Unesco». «Oltre 50 appuntamenti per far rivivere le atmosfere magiche del periodo Liberty - dice Lorenzo Bellini, assessore al turismo con Mauro Demarchi, presidente della Pro loco –: 10 giorni di spettacoli con un’importante valenza culturale, turistica e ne siamo convinti, con una ricaduta positiva sulle attività commerciali».

Le mostre e i concerti

Due le mostre, curate da Sergio Radici: nella chiesetta del Nigrignano i disegni preparatori per vetrate Liberty realizzate dalla Manifattura Chini. In piazzetta Freti mobili, quadri e sculture, del periodo Art Nouveau. Una terza, sarà la mostra fotografica sul lungolago dove si potrà percorrere un viaggio nelle città d’Europa per scoprire gioielli Liberty sconosciuti. In programma anche tre concerti, il primo di fronte a villa Passeri, a Villa Surre e a Villa Faccanoni.

La parte del lago

«Le ville del Sommaruga viste dal lago pagaiando» sarà un’altra iniziativa in collaborazione con l’associazione Kayak Sarnico. Da non perdere la visita alla motonave Capitanio trasformata oggi in museo, per dieci giorni sarà ormeggiata al molo 2. In via eccezionale per l’evento, i Cantieri Riva apriranno al pubblico per far conoscere l’eccellenza mondiale della nautica.

Capitale del Liberty