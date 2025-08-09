Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino
Sabato 09 Agosto 2025

Lovere, è caccia al bimbo che diede il volto a Cicciobello

LA RICERCA. Oggi ha poco più di 60 anni ed è (o dovrebbe essere) originario del lago di Iseo.

Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti
Un Cicciobello
Un Cicciobello

Biondo, occhi azzurri, le guance piene, l’aria pacifica pronta a tramutarsi in pianto disperato senza il suo immancabile ciuccio in bocca. È Cicciobello, bambola iconica per intere generazioni di bambini, famoso in tutto il mondo e con origini bergamasche. Oltre al suo disegnatore, l’artista Silvestro Bellini, scomparso qualche anno fa, anche il bambino preso a modello per dare volto a quel giocattolo è (o dovrebbe essere) originario del lago di Iseo. Oggi quel bambino ha poco più di 60 anni e a Lovere è iniziata la ricerca per individuarlo.

«Era il 1962 quando nacque il primo disegno di Cicciobello e mi ispirai al volto di un neonato bergamasco»

Le «Storie di lago»

A lanciare questa insolita «caccia al tesoro» sono stati gli organizzatori del Memorial Stoppani (sabato 9 agosto iniziano i voli a Marone), che hanno affidato a Francesco Dionigi il compito di raccogliere e pubblicare alcune curiose «Storie di lago». Una di queste storie è dedicata proprio al bambolotto creato nei primi anni ‘60 dall’imprenditore Gervasio Chiari che a Pilzone d’Iseo gestiva una fabbrica di giocattoli, la «Sebino Bambole», poi trasferita a Cologne, nel Bresciano (negli anni ‘80 l’azienda fu ceduta al gruppo «Giochi Preziosi»).

La storia di Cicciobello

Per realizzare Cicciobello, che fu lanciato sul mercato il 5 maggio 1962, Chiari si era rivolto a Silvestro Bellini, disegnatore e modellista originario di Adrara San Martino, scomparso a marzo del 2016. Bellini al nostro giornale aveva raccontato durante un’intervista: «Era il 1962 quando nacque il primo disegno di Cicciobello e mi ispirai al volto di un neonato bergamasco». Un neonato che oggi dovrebbe avere 63 anni e che ha dato caratteri e lineamenti a un giocattolo esportato in tutto il mondo tanto da diventare un vero e proprio marchio di fabbrica. Trovare quel bambino è la sfida che si sono dati gli organizzatori del Memorial Stoppani: sul sito della manifestazione (memorialstoppani.it) ci sono i contatti per comunicare eventuali notizie interessanti che aiutino a risolvere l’enigma. Intanto da oggi, e poi domani, il 23, 24 agosto e 13, 14, 27, 28 settembre, sarà possibile volare a bordo dell’idrovolante «Red Legend» decollando direttamente dallo specchio d’acqua di Marone dalle 9,30 alle 18,30; la proposta prevede venti minuti di volo panoramico sul lago e costa 360 euro per 4 persone. Prenotazioni obbligatorie al numero di telefono 338/53.92.429.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lovere
Adrara San Martino
Chiari
Cologne
Iseo
Marone
Economia, affari e finanza
Beni Consumo
Giocattoli
Francesco Dionigi
Giochi Preziosi