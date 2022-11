Malore al volante, auto nel canale: grave 78enne a Costa Volpino

Soccorsi nel pomeriggio di giovedì 3 novembre a Costa Volpino, dove un’auto è finita in un canale. L’allarme è scattato poco prima delle 15,30 in via Roma, tra la località Malpensata e il confine con il comune di Rogno. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo al volante - un 78enne del paese - si sarebbe sentito male perdendo il controllo della sua Fiat Panda. La macchina ha attraversato la carreggiata ed è finita nel prato che costeggia via Roma, nella zona dell’edificio che ospita la scuola dell’infanzia.