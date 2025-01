Mamma muore per un malore a soli 41 anni, i funerali venerdì

La triste notizia è stata data dalla sorella Simona, madre di tre figli, che vive in paese e che, appena informata dell’accaduto, si è recata a Riva del Garda. Non si conoscono le cause precise del decesso, che dovranno essere appurate nei prossimi giorni. Secondo le prime ricostruzioni, la 41enne da alcuni giorni accusava sintomi influenzali che si erano aggravati. «Laura aveva la febbre alta e respirava con fatica – racconta la sorella –. Era andata dalla guardia medica che le aveva consigliato di recarsi immediatamente al pronto soccorso. Laura invece è tornata a casa, dove è morta la sera di domenica. In casa c’era la figlia di sette anni che ci ha avvisato». È probabile che la donna non abbia seguito subito il consiglio del medico per non lasciare sola la figlioletta. Sta di fatto che durante la serata di domenica le sue condizioni sono peggiorate ed è spirata.