Moria di mille trote nel torrente Oneto, «culla» degli avannotti: si indaga sulle cause

L’allarme sui social

Le fotografie sono subito rimbalzate sui social: l’Oneto è il torrente che porta l’acqua del lago di Gaiano al torrente Borlezza. «Non è una zona molto frequentata dai pescatori – racconta Mario Corti, presidente della Apsd Soverese (Associazione pescatori sportivi dilettantistica) – perché lungo l’Oneto non ci sono aree facilmente raggiungibili, ma anche lì annualmente portiamo gli avannotti delle trote che ci vengono dati dalle autorità per il ripopolamento dei nostri corsi d’acqua; in più, l’Oneto, essendo poco frequentato, sia da noi, sia dagli uccelli predatori, consente ai pesci di riprodursi e di trovare un habitat adatto alla loro vita. Purtroppo nel fine settimana è successo qualcosa che ha provocato la moria che tutti abbiamo visto».