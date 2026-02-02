Cronaca / Val Calepio e Sebino
Lunedì 02 Febbraio 2026
Moria di mille trote nel torrente Oneto, «culla» degli avannotti: si indaga sulle cause
IL CASO. L’ha notata sabato 31 gennaio un passante sotto il ponte dell’Oneto tra Sovere, Solto Collina e Endine: informate le autorità.
Allarme nel torrente Oneto, che scorre al confine tra Sovere, Solto Collina ed Endine Gaiano, per una morìa di circa mille trote.
La mattina di sabato 31 gennaio, camminando sul ponticello ciclopedonale in Piangaian o, un passante ha notato, nella vasca naturale che si è formata sotto il ponte, un numero difficilmente quantificabile, ma sicuramente superiore a mille, di trote riverse con il ventre in alto, senza più segni di vita.
L’allarme sui social
Le fotografie sono subito rimbalzate sui social: l’Oneto è il torrente che porta l’acqua del lago di Gaiano al torrente Borlezza. «Non è una zona molto frequentata dai pescatori – racconta Mario Corti, presidente della Apsd Soverese (Associazione pescatori sportivi dilettantistica) – perché lungo l’Oneto non ci sono aree facilmente raggiungibili, ma anche lì annualmente portiamo gli avannotti delle trote che ci vengono dati dalle autorità per il ripopolamento dei nostri corsi d’acqua; in più, l’Oneto, essendo poco frequentato, sia da noi, sia dagli uccelli predatori, consente ai pesci di riprodursi e di trovare un habitat adatto alla loro vita. Purtroppo nel fine settimana è successo qualcosa che ha provocato la moria che tutti abbiamo visto».
Difficile individuare le cause, anche perché gli scarichi della vicina zona industriale artigianale sorta fra Sovere e Endine Gaiano sono tutti collettati, ma è anche difficile pensare che qualcuno sia andato a svuotare una cisterna direttamente nel torrente. Le autorità sono state informate, e i pescatori attendono ora una risposta.
