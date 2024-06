Navigazione sul lago d’Iseo, dal 17 giugno scatta l’orario estivo

Dal 17 giugno al 1° settembre, i battelli della Navigazione Lago d’Iseo collegheranno tutti i giorni tutti paesi del lago: entra infatti in vigore l’orario estivo che, per soddisfare la richiesta di mobilità di turisti e visitatori, potenzia al massimo il numero delle corse che la società riesce a garantire con le sue attuali 15 motonavi (diventeranno 16 entro fine anno, 18 nel 2025 grazie all’arrivo di due battelli elettrici e al ritorno in servizio dello storico battello Iseo).

Tutti i comuni, compresi quelli della sponda bergamasca (Costa Volpino, Lovere, Castro, Riva di Solto, Tavernola, Predore e Sarnico) sono collegati quotidianamente fra loro in almeno quattro momenti diversi della giornata. Per garantire il servizio, l’organico di Navigazione Lago d’Iseo, che normalmente impiega 47 persone, tra personale di bordo e di terra, nel periodo estivo sale a 55 dipendenti.

Tour delle tre isole

Oltre a potenziare il servizio di trasporto pubblico lacuale, quest’anno Navigazione Lago d’Iseo ripropone il «Tour delle tre isole», una gita sempre molto apprezzata dai turisti con servizio di audioguida a bordo in italiano e inglese: la minicrociera si svolgerà tutte le domeniche, dal 23 giugno al 1° settembre, con partenze da Iseo alle 14,45 e alle 16,40 e da Sulzano alle 15,10 e alle 17,05, costeggiando Monte Isola, l’isola di Loreto e quella di San Paolo. «Dando seguito alle tante richieste – spiega Emiliano Zampoleri, il direttore di esercizio della società di Navigazione - abbiamo deciso di riproporre per l’estate 2024 una breve gita in motonave per permettere ai turisti di godere della bellezza del lago d’Iseo navigando sulle nostre motonavi. Per avere assicurato il posto a bordo si consiglia di pianificare per tempo l’escursione utilizzando la prenotazione online e avendo cura di presentarsi per tempo all’imbarco».