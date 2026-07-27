Nel b&b con 275 kg di hashish, coppia arrestata: lei, 20enne di Telgate, è incinta al sesto mese
SPACCIO DI DROGA. Il blitz dei carabinieri in un’abitazione di Cornate d’Adda nella serata del 24 luglio.Lettura meno di un minuto.
Telgate
Un ventisettenne di Cremona e una ventenne di Telgate (Bergamo), incinta al sesto mese, sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di droga, dopo essere stati trovati in possesso di oltre 275 chilogrammi di hashish e 12mila euro in contanti all’interno di un appartamento occupato in affitto breve a Cornate d’Adda (Monza).
L’operazione è scattata nella serata del 24 luglio a seguito di un riscontro del sistema telematico «Alert Alloggiati», che segnalava la presenza dei due giovani nella struttura ricettiva e un provvedimento di rintraccio a carico della ragazza come testimone per un’altra vicenda. Arrivati sul posto per le verifiche, i militari sono entrati nella casa con le chiavi fornite dal proprietario, per poi trovarsi davanti i due ragazzi che hanno tentato di evitare il controllo.
La perquisizione dell’immobile ha permesso ai carabinieri di trovare l’hashish, suddiviso in centinaia di panetti termosigillati, insieme al denaro ritenuto guadagno del traffico illecito. Informata la Procura della Repubblica di Monza, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per il ventisettenne, poi accompagnato nella casa circondariale brianzola, e gli arresti domiciliari per la ventenne in ragione dello stato di gravidanza.
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