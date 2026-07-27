Nel b&b con 275 kg di hashish, coppia arrestata: lei, 20enne di Telgate, è incinta al sesto mese

Un ventisettenne di Cremona e una ventenne di Telgate (Bergamo), incinta al sesto mese, sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di droga, dopo essere stati trovati in possesso di oltre 275 chilogrammi di hashish e 12mila euro in contanti all’interno di un appartamento occupato in affitto breve a Cornate d’Adda (Monza).

L’operazione è scattata nella serata del 24 luglio a seguito di un riscontro del sistema telematico «Alert Alloggiati», che segnalava la presenza dei due giovani nella struttura ricettiva e un provvedimento di rintraccio a carico della ragazza come testimone per un’altra vicenda. Arrivati sul posto per le verifiche, i militari sono entrati nella casa con le chiavi fornite dal proprietario, per poi trovarsi davanti i due ragazzi che hanno tentato di evitare il controllo.