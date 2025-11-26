Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino
Mercoledì 26 Novembre 2025

«Non ero in me quando è successo». Omicidio Centelleghe, disposta la perizia psichiatrica per Badhan

IL PROCESSO. L’accertamento diagnostico su Jashandeep Badhan è stato deciso oggi dalla Corte. Il 20enne è accusato dell’omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino nella notte tra il 26 e il 26 ottobre del 2024.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bergamo

La Corte d’assise ha disposto una perizia medico psichiatrica per Jashandeep Badhan, l’operaio 20enne a processo per l’omicidio di Sara Centelleghe, avvenuto la notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre 2024 a Costa Volpino , nella casa dove la 18enne viveva.

Sara Centelleghe
Sara Centelleghe
(Foto di San Marco)

Nel corso dell’udienza di mercoledì 26 novembre, il medico legale ha indicato le numerose lesioni che aveva la ragazza, colpita a mani nude e con un paio di forbici, che hanno causato fratture al capo, tra cui quella alla base del cranio per cui è stata necessaria una intensa energia. Ci sono i segni di strangolamento e le ferite da difesa. Il decesso è stato ricondotto al complesso delle lesioni. Il comandante del nucleo investigativo dei carabinieri di Bergamo, ha ricostruito l’accaduto, indicando anche quanto visionato nelle telecamere e la conversazione tra l’imputato e l’amica della vittima che lo attendeva in strada per uno scambio di stupefacenti.

La versione dell’imputato

Anche l’imputato ha parlato, dando una versione differente rispetto a quanto detto durante l’interrogatorio davanti al gip. Ha affermato di aver suonato il campanelli, e che Sara gli ha aperto la porta. Quando lei si è arrabbiata perché si era presentato a casa sua, «sono andato fuori di testa». Tra «non ricordo» e «non so perché», rispondendo alla domanda del suo avvocato su quale pensiero avesse ora rispetto all’accaduto, ha affermato: «Non era mia intenzione. Mi dispiace tanto di quello che ho fatto, non ero in me quando è successo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Costa Volpino
Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Processo
Salute
Malattia
Sociale
Questioni sociali (generico)
Jashandeep Badhan
Sara Centelleghe
Carabinieri