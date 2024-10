Costa Volpino, 18enne uccisa a coltellate in casa nella notte - Foto e video

Una ragazza di 18 anni, Sara Centelleghe, è stata uccisa nella notte tra il 25 e il 26 ottobre a Costa Volpino . La giovane donna è stata trovata senza vita in casa sua, in un appartamento del condominio di via Nazionale 124 , in zona Portici . Il delitto si è consumato intorno all’una di notte nello stabile nei pressi del municipio.

Le indagini serrate

In casa con un’amica

La giovane, studentessa al quinto anno dell’Istituto Piana di Lovere, si trovava nel suo appartamento con un’amica: secondo una prima ricostruzione, attorno all’1.15 l’amica è scesa per andare a comprare bevande a un distributore automatico e al suo ritorno avrebbe trovato l’amica accoltellata in casa.

Ha urlato e chiesto aiuto, sono intervenuti i vicini che hanno cercato di rianimarla, ma all’arrivo dei sanitari era già morta. Non è stato portato via nulla dall’appartamento e quindi si è escluso fin da subito una rapina così come l’omicidio in ambito familiare. Sara Centelleghe viveva nell’appartamento di via Nazionale con la madre separata e il papà vive poco distante. Al momento dell’omicidio la mamma era fuori casa.