Patente sospesa, fugge ai controlli: tolti 80 punti

Fuggono sul lago per cinque chilometri ad alta velocità a un posto di blocco della polizia locale di Paratico, nei guai sono finiti 5 giovani residenti a Castelli Calepio e Villongo . In particolare il 21enne di Castelli Calepio al volante, un neo patentato cui era stata già revocata la patente di guida in precedenza e quindi al momento del posto di blocco non autorizzato alla conduzione . Per lui è scattata la mannaia, staccate 17 infrazioni al codice della strada, 6mila euro circa di notifiche, decurtati 80 punti alla patente di guida e pure una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale . Mentre l’auto, peraltro sprovvista di tagliando assicurativo in regola, è stata posta sotto sequestro .