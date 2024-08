Perde il controllo dell’auto e finisce nella vetrina del concessionario

Ha perso il controllo della sua Fiat Panda e dopo aver sbandato sulla rotonda di via Piò, al Piano di Costa Volpino, ha sfondato una delle vetrine del concessionario di auto e veicoli commerciali «Fratelli Bettoni», fermandosi solo dopo il «frontale» con una delle vetture in esposizione. Il rocambolesco incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 19 di mercoledì 21 agosto e a restare ferito dopo aver danneggiato la vetrata del concessionario, due veicoli nuovi non ancora targati e perfino il totem per il pagamento self service del carburante del vicino distributore, è stato un 73enne di casa a Pisogne.

I soccorsi

L’uomo, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Clusone, ha perso il controllo della sua utilitaria facendo uno «strike» di non poco conto. Il boato generato dall’impatto con la vetrina e le autovetture esposte ha allarmato i residenti della zona, che subito hanno contattato il 112, numero unico delle emergenze. Sul posto i volontari dell’ambulanza di Pisogne e i Vigili del fuoco di Lovere, che hanno messo in sicurezza il distributore di carburante. Il 73enne è stato portato al pronto soccorso di Esine per le cure del caso in codice giallo: spavento a parte, non sarebbe in pericolo di vita.