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Cronaca / Val Calepio e Sebino Martedì 25 Agosto 2026

Perdono il sentiero a Sovere, recuperati col verricello

L’INTERVENTO. In tanti sono stati richiamati, lunedì 25 agosto intorno alle 12,30, dal rumore dell’elicottero dei vigili del fuoco in azione sopra Sovere.

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Paolo Confalonieri
Paolo Confalonieri

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Perdono il sentiero a Sovere, recuperati col verricello
Vigili del fuoco in azione sia con il personale di terra sia con l’elicottero, qui una foto di repertorio

Sovere

Due ragazzi di 21 anni sono stati soccorsi dopo che avevano perso il sentiero, in difficoltà alla croce della Corna Lunga. Chiamato il Numero unico per le emergenze 112, è stato fatto intervenire il velivolo Drago, che ha recuperato la coppia di giovani con il verricello, l’ha caricata e riportata nel fondovalle. I due stanno bene.

Quando, alla Corna Lunga, si sono accorti di essersi persi e di non essere in grado di proseguire, le hanno tentate in tutti i modi, poi si sono arresi e hanno chiamato il 112. La sala operativa Alpi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha attivato la squadra di turno nel centro di pronto intervento «Rino Olmo» del Soccorso Alpino di Clusone, che ha predisposto i tecnici per l’uscita.

Constatata la posizione impervia, le buone condizioni dei ragazzi e la disponibilità dell’elicottero del 115, di stanza alla Malpensa (Varese), è stato deciso di fare intervenire il solo equipaggio dei pompieri.

Non è stato facile localizzare i due ventunenni, nascosti dalla vegetazione, e dopo alcuni sorvoli nella zona dall’elicottero sono riusciti a scorgere i giovani in difficoltà e a raggiungerli con il verricello. Recuperata a bordo, la coppia di giovani è stata trasferita nel fondovalle, dove ad attenderli c’erano i vigili del fuoco volontari di Lovere che li hanno accompagnati alla loro auto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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