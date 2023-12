Picchia la moglie davanti ai figli, arrestato un 47enne

E’ successo venerdì sera 29 dicembre: i militari della stazione di Lovere sono intervenuti per il “codice rosso” in un paese della zona a seguito della richiesta di aiuto partita dalla casa dove era appena avvenuto l’episodio di violenza. Approfittando del momento in cui il 47enne si è allontanato dall’abitazione, la moglie e i figli hanno chiamato il 112. I carabinieri, dopo aver raccolto la testimonianza della 38enne hanno atteso il rientro a casa del marito, che subito ha ripreso con gli insulti e le minacce. A quel punto, viste anche le ferite della donna, sono scattate le manette.

Il 47enne, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, è stato arrestato per maltrattamenti. Portato prima in caserma e poi in carcere a Bergamo, attende di essere sentito per l’interrogatorio di garanzia e la convalida dell’arresto.La 38enne, invece, è stato accompagnata in ospedale per le cure del caso. Le sue lesioni (il marito le ha fratturato il naso) sono state giudicate guaribili in un mese.