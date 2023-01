Predore, entro la primavera 22 nuovi parcheggi al Lido San Rocco

Il giro di vite dell’agosto scorso era servito poco o nulla sul fronte dell’invito a comportamenti più corrett i : nonostante la raffica di multe in pochi giorni, in tanti avevano continuato a posteggiare in divieto di sosta ai bordi della statale 469 , la litoranea del lago nel tratto tra il lido San Rocco e la galleria del Corno, a Predore, infrangendo divieti e creando così potenziali pericoli alla circolazione. Così il Comune ha deciso di aumentare i posti auto in zona Lido San Rocco , meta appunto di molti turisti che soprattutto con la bella stagione occupano i piccoli appezzamenti lungo le rive del Sebino e le spiaggette ombreggiate dai tassodi.