Prevenzione del tumore al seno, torna la «Camminata Rosa» a Sarnico
SOLIDARIETÀ. Domenica 20 settembre partenza da Sarnico per la seconda «Camminata Rosa»: percorsi da 7 e 10 km e raccolta fondi per la ricerca.Lettura meno di un minuto.
Sarnico
Domenica 20 settembre torna sul lago d’Iseo la «Camminata Rosa», iniziativa dedicata alla prevenzione e alla cura del tumore al seno. La seconda edizione è promossa da Social Future Project Italia con la Fondazione Nadia Toffa e coinvolgerà i territori di Sarnico, Paratico, Credaro e Villongo.
Due percorsi da 7 e 10 chilometri
La partenza è prevista alle 9 da Sarnico. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi, da 7 e 10 chilometri. L’iniziativa è aperta a donne e uomini e punta a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione, degli screening e della diagnosi precoce.
Le iscrizioni sono aperte fino al 18 settembre alla Pro Loco di Sarnico oppure online. Il contributo richiesto è di 15 euro e parte del ricavato sarà devoluto all’Ospedale Papa Giovanni XXIII per la ricerca sul tumore al seno.
In campo anche la Breast Unit del Papa Giovanni
All’iniziativa partecipa anche l’Asst Papa Giovanni XXIII con la Breast Unit interaziendale, nata nel 2025 dalla collaborazione tra l’ospedale bergamasco e la Casa di Cura San Francesco. La struttura offre un percorso condiviso per le pazienti con patologia mammaria, dalla diagnosi alla cura e al follow up, con équipe multidisciplinare e liste d’attesa comuni. A dare il via alla camminata sarà Privato Fenaroli, coordinatore della Breast Unit. Presente anche la Fondazione Nadia Toffa, con i genitori di Nadia, Margherita Rebuffoni e Maurizio Toffa.
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