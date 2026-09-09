Prevenzione del tumore al seno, torna la «Camminata Rosa» a Sarnico

Domenica 20 settembre torna sul lago d’Iseo la «Camminata Rosa», iniziativa dedicata alla prevenzione e alla cura del tumore al seno. La seconda edizione è promossa da Social Future Project Italia con la Fondazione Nadia Toffa e coinvolgerà i territori di Sarnico, Paratico, Credaro e Villongo.

Due percorsi da 7 e 10 chilometri

La partenza è prevista alle 9 da Sarnico. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi, da 7 e 10 chilometri. L’iniziativa è aperta a donne e uomini e punta a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione, degli screening e della diagnosi precoce.

Le iscrizioni sono aperte fino al 18 settembre alla Pro Loco di Sarnico oppure online. Il contributo richiesto è di 15 euro e parte del ricavato sarà devoluto all’Ospedale Papa Giovanni XXIII per la ricerca sul tumore al seno.

In campo anche la Breast Unit del Papa Giovanni