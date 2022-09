Protezione civile nel Sebino: si rinnova il patto per la cura del territorio

È iniziato tutto da qui, 38 anni fa. Da questa terra che s’affaccia sul lago d’Iseo, dagli sguardi di questa gente che guarda dritta l’altra sponda senza vedere campanili ma solo modi per essere d’aiuto. E da qui, nei giorni scorsi, è ripartito tutto. La macchina della Protezione civile Ana ha rimesso in moto i suoi motori lo scorso fine settimana, con la prima vera maxi esercitazione dopo due anni abbondanti d’interruzione causa Covid: il secondo raggruppamento Lombardia- Emilia Romagna ha radunato nel Basso Sebino 750 volontari da due regioni per tornare a formare e addestrare uomini e donne, sentinelle del territorio in grado di intervenire di fronte a qualsiasi emergenza o calamità naturale .