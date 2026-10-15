Punta coltello alla gola a un compagno di classe: sedicenne denunciato

Ha afferrato per il collo da dietro un suo compagno di classe e gli ha puntato un coltello alla gola. Un gesto durato una manciata di istanti e che non ha causato ferite né è stato accompagnato da minacce, ma che è stato sufficiente a far intervenire i carabinieri, mercoledì mattina al polo formativo integrato «Insieme» di via San Siro a Grumello del Monte, l’ex Ikaros: i militari dell’Arma hanno rintracciato lo studente, un sedicenne che ha subito consegnato il coltello, un modello a serramanico con una lama da cinque centimetri. Ricostruiti i fatti, è stato denunciato con le accuse di minacce aggravate – perché il ragazzino che aveva preso di mira ha una disabilità – e per porto abusivo di arma da taglio.

La richiesta d’aiuto

La scuola ha invece proceduto con un provvedimento disciplinare nei confronti del sedicenne. L’allarme è scattato attorno a mezzogiorno dopo che la vittima aveva avvertito la madre riferendole l’episodio, avvenuto però un’oretta prima, durante l’intervallo che la classe frequentata dai due ragazzini stava trascorrendo all’interno dell’aula. L’insegnante presente non si è accorto di nulla, anche perché i ragazzi erano in piedi e soprattutto perché l’azione è durata pochi secondi ed è stata messa in atto senza una motivazione precisa né ha avuto, per fortuna, conseguenze fisiche per il ragazzo preso di mira. I carabinieri – che mantengono il massimo riserbo sull’accaduto, visto che sono coinvolti dei minorenni – sono stati quindi contattati dalla scuola, avvertita dalla mamma della vittima, e hanno ricostruito i fatti sentendo anche gli altri compagni di classe.

Pare che all’origine dell’azione del sedicenne – poi rintracciato all’interno della scuola – ci fossero precedenti dissidi con il ragazzo preso di mira.

Il direttore: gesto da gradasso