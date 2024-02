Rapinò farmacia a Grumello, accusato di un altro colpo a Peschiera del Garda

Il 16 dicembre armato di pistola (finta) aveva assaltato una farmacia di Grumello del Monte, ma era stato arrestato dopo essere stato identificato grazie alle telecamere. L’uomo, bresciano di Bovezzo, 63 anni, disoccupato e pregiudicato per rapina, era stato arrestato a gennaio dai carabinieri della Stazione di Grumello del Monte in esecuzione di un’ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip Maria Beatrice Parati.