Restano in gravi condizioni la mamma e il figlioletto travolti sulla provinciale 91

Sono ancora ricoverati in prognosi riservata madre e figlio di 4 anni investiti martedì da un furgone lungo la provinciale 91 a Calepio. Entrambi ricoverati all’ospedale «Papa Giovanni», i medici sono riusciti a stabilizzarli, ma non si sbilanciano ancora sull’entità delle conseguenze. Il piccolo sarebbe in condizioni migliori della madre, che avrebbe subito un forte trauma cerebrale, tuttavia le preoccupazioni maggiori sono relative alle gravi ferite agli arti.