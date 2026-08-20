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Cronaca / Val Calepio e Sebino Giovedì 20 Agosto 2026

Rogno, restano gravi i coniugi feriti ma c’è speranza

L’INCIDENTE. La coppia stava andando a Ponte di Legno in sella alla sua Ducati: all’improvviso, si sono trovati di fronte un esemplare di cervo adulto. L’uomo, che era alla guida della moto, non è riuscito ad evitare l’impatto contro l’animale,

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Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti

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Rogno, restano gravi i coniugi feriti ma c’è speranza
La scena dell’incidente, martedì sera a Monno, in alta Val Camonica

Rogno

Restano gravi le condizioni dei coniugi di Rogno che martedì sera 18 agosto sono finiti addosso a un cervo con la loro moto lungo la statale 42 a Monno: entrambi di 58 anni, sono ora ricoverati in ospedale dove i medici li tengono sotto stretta osservazione. Non sarebbero, fortunatamente, in pericolo di vita.

I due ieri sera poco dopo le 20 stavano andando a Ponte di Legno in sella alla loro Ducati: all’improvviso, si sono trovati di fronte un esemplare di cervo adulto. L’uomo che era alla guida della moto ha provato a frenare e a sterzare bruscamente ma non è riuscito ad evitare l’impatto contro l’animale, che indicativamente poteva pesare quasi due quintali: marito e moglie sono quindi stati sbalzati dalla sella e sono caduti rovinosamente a terra, mentre la loro moto ha strisciato sull’asfalto fino a terminare la propria corsa contro il guardrail laterale.

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Inizialmente, sembrava che ad avere la peggio fosse stato il conducente, il suo casco si era rotto; poi, quando i soccorritori hanno iniziato ad arrivare a Monno, si è capito che le condizioni più gravi erano quelle della moglie. La donna è stata quindi portata con l’eliambulanza di Brescia agli Spedali Civili dove le è stato riscontrato un trauma toracico, lo schiacciamento del bacino e un braccio mal ridotto: la donna è stata sedata per dare modo ai medici di decidere al meglio come intervenire in seguito ai traumi riportati.

L’uomo invece è stato portato con l’eliambulanza di Sondrio all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a causa di un grave trauma facciale che però non gli ha mai fatto perdere conoscenza: alcuni parenti hanno riferito che fosse cosciente e fosse in grado di parlare con medici e familiari.

la notizia del loro incidente ha subito fatto il giro a Rogno dove c’è parecchia apprensione per le loro condizioni, sulle quali però inizia a filtrare un cauto ottimismo

I coniugi sono due imprenditori e hanno una figlia: la notizia del loro incidente ha subito fatto il giro a Rogno dove c’è parecchia apprensione per le loro condizioni, sulle quali però inizia a filtrare un cauto ottimismo.

Il cervo travolto dalla moto è invece morto sul colpo: la carcassa è stata recuperata dagli agenti della Polizia provinciale di Brescia. La sua presenza lungo la statale è ritenuta insolita: i cervi attraversano la strada normalmente a ottobre/novembre fino a fine inverno; probabilmente ad alta quota non trovava acqua da bere a causa della siccità e si era spinto verso il basso per abbeverarsi nel fiume Oglio.

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