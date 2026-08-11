Santina, 104 primavere. È la decana di Castro

«Il compleanno è una pausa nel tempo: un momento per guardare con gratitudine ciò che è stato, vivere con pienezza il presente e accogliere con fiducia ciò che verrà». Sono le parole che l’amministrazione comunale di Castro ha scritto sulla pergamena donata a Santina Grasso, decana del paese, che nei giorni scorsi ha festeggiato il traguardo dei 104 anni.

«Voglio bene al mio paese»

La donna vive ancora nel suo appartamento in centro storico, nella stessa palazzina della nipote Mirella, che tutti i giorni le fa visita e la accompagna in passeggiata. In occasione del compleanno, Santina Grasso è stata ricevuta in aula consiliare per soffiare insieme alla sindaca Patrizia Carizzoni sulle candeline e ricevere gli auguri a nome di tutta la cittadinanza. A festeggiarla anche il parroco di Castro, don Federico Chiappini. «Il Signore ha voluto bene a me – ha detto l’anziana – e io voglio bene al mio paese».