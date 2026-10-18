Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino Domenica 18 Ottobre 2026

Sarnico, addio a Giovanni Spolti: l’imprenditore della Tecnotrex aveva 90 anni

IL LUTTO. Fondatore della Tecnotrex, con le sue aziende diede lavoro a oltre 500 persone. Ricordato per la generosità e l’impegno sociale. I funerali lunedì 19 ottobre a Sarnico.

Lettura 1 min.
Mario Dometti
Mario Dometti
Sarnico, addio a Giovanni Spolti: l’imprenditore della Tecnotrex aveva 90 anni
Giovanni Spolti è morto all’età di 90 anni

Sarnico

Quando incontrava qualcuno in difficoltà, Giovanni Spolti non si voltava dall’altra parte. Cercava piuttosto il modo di dargli una mano, con quella generosità discreta che aveva accompagnato tutta la sua vita. È morto sabato 17 ottobre, a 90 anni da poco compiuti, l’imprenditore sarnicese capace di creare lavoro senza dimenticare le persone. La sua storia professionale comincia da ragazzo alla «Marzoli» di Palazzolo, dove lavora come disegnatore. Nel 1965, quando sul territorio muove i primi passi la filiera delle guarnizioni, avvia un’attività con il padre Giuseppe.

Lavoro a 500 persone

Nasce così la «Tecnotrex». Entusiasta, accoglie ogni nuova idea imprenditoriale. Nel corso degli anni, le diverse aziende danno lavoro a oltre 500 persone. A raccontare la sua attenzione verso i più fragili è anche un episodio legato all’allora sindaco di Sarnico Alessandro Arcangeli, che gli segnalava persone bisognose di un’occupazione. Giovanni non si tirava indietro e cercava di offrire loro una possibilità, anche quando si trovavano in condizioni difficili. Una sensibilità che ha espresso anche nel Kiwanis Club del Sebino, di cui è stato socio fondatore e presidente, impegnandosi nelle iniziative a favore dei bambini. Nel 2005, con la cessazione della «Tecnotrex» per evoluzioni societarie, passa il testimone ai figli, che proseguono l’attività. Un passaggio vissuto con serenità: fino a poche settimane fa continuava a interessarsi alla vita delle aziende. Appassionato dell’Atalanta, della ricerca dei funghi e della caccia, negli ultimi anni condivisa con il figlio Diego, aveva nella famiglia un riferimento essenziale. Ogni domenica partecipava alla Messa nella parrocchiale di Sarnico con la moglie Franca Belotti. Lascia lei, i figli Marzia, Paolo e Diego e gli adorati nipoti.

I funerali saranno celebrati lunedì 19 ottobre alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di Sarnico. Sono i figli a custodire la lezione più preziosa ricevuta dal padre: «Per lui il lavoro è sempre stato importante, ma prima venivano i valori della famiglia e della solidarietà». Ricordano anche la serenità con cui ha lasciato loro spazio, felice che quanto aveva costruito potesse continuare. Un insegnamento che rimane nella memoria di tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarnico
Salute, Sicurezza sul lavoro
Lavoro
Sociale
Economia, affari e finanza
Alessandro Arcangeli
Giovanni Spolti
Kiwanis Club del Sebino
Marzoli
Atalanta