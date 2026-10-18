Sarnico, addio a Giovanni Spolti: l’imprenditore della Tecnotrex aveva 90 anni

Lavoro a 500 persone

Nasce così la «Tecnotrex». Entusiasta, accoglie ogni nuova idea imprenditoriale. Nel corso degli anni, le diverse aziende danno lavoro a oltre 500 persone. A raccontare la sua attenzione verso i più fragili è anche un episodio legato all’allora sindaco di Sarnico Alessandro Arcangeli, che gli segnalava persone bisognose di un’occupazione. Giovanni non si tirava indietro e cercava di offrire loro una possibilità, anche quando si trovavano in condizioni difficili. Una sensibilità che ha espresso anche nel Kiwanis Club del Sebino, di cui è stato socio fondatore e presidente, impegnandosi nelle iniziative a favore dei bambini. Nel 2005, con la cessazione della «Tecnotrex» per evoluzioni societarie, passa il testimone ai figli, che proseguono l’attività. Un passaggio vissuto con serenità: fino a poche settimane fa continuava a interessarsi alla vita delle aziende. Appassionato dell’Atalanta, della ricerca dei funghi e della caccia, negli ultimi anni condivisa con il figlio Diego, aveva nella famiglia un riferimento essenziale. Ogni domenica partecipava alla Messa nella parrocchiale di Sarnico con la moglie Franca Belotti. Lascia lei, i figli Marzia, Paolo e Diego e gli adorati nipoti.