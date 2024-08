Sarnico, fa il bagno nel lago e non riemerge: muore 72enne

Un’altra tragedia in acqua nella Bergamasca. Nel tardo pomeriggio di lunedì 5 agosto un pensionato di 72 anni di Grumello del Monte è morto nel lago d’Iseo a Sarnico, dove stava facendo il bagno. Secondo le prime informazioni, l'uomo, poco prima delle 18, è entrato in acqua scendendo i gradini che si trovano quasi in fondo al pontile a «S» davanti al lido Nettuno ed è scomparso.

I soccorsi

La moglie, che era con lui al lido e in quel momento era seduta nel prato, non vedendolo rientrare, si è preoccupata e ha percorso la passerella in legno per cercarlo. Nel possibile punto di entrata in acqua del marito, ha notato le sue ciabatte ed ha immediatamente chiesto aiuto ai bagnanti. Scattato l’allarme, sul posto per le ricerche sono arrivati un elicottero dei vigili del fuoco di Milano, il nucleo Saf dei vigili del fuoco di Bergamo, i vigili del fuoco di Palazzolo sull’Oglio, l’Areu con automedica e ambulanza della Croce Blu Basso Sebino e i carabinieri di Sarnico. L’uomo è stato recuperato poco dopo le 19 a circa 20 metri di distanza di gradini, a una profondità di circa tre metri. I soccorritori hanno cercato di rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’ipotesi è che l’uomo, nuotatore esperto, sia stato colto da un malore dopo essere entrato in acqua.