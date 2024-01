Sarnico piange Aldo Gianani, volontario generoso: aveva 75 anni

Sarnico piange la scomparsa di Aldo Gianani , mancato a 75 anni nel pomeriggio di domenica 31 dicembre, dopo una coraggiosa lotta contro una lunga malattia, affrontata con serenità e profonda fede. Originario di Orzivecchi (Brescia), Aldo ha lasciato un’impronta indelebile nel tessuto sociale della cittadina lacustre, dedicando la sua vita a servire gli altri in molteplici modi.

A Sarnico dal 1973

Approdato a Sarnico nel 1973 in qualità di ragioniere alla filiale locale della Banca Cariplo, Aldo Gianani ha contribuito significativamente alla crescita della comunità. Dopo un breve periodo a Genova alla fine degli Anni Ottanta, è ritornato in riva al lago, continuando, insieme alla moglie Giovanna, a essere un pilastro nella vita sociale e comunitaria. La sua attività di volontariato lo ha reso un punto di riferimento per molti.Catechista impegnato e membro del Consiglio pastorale e del Centro Famiglia di Sarnico, Aldo ha dimostrato un impegno costante nell’aiutare le persone a vivere relazioni più sane e appaganti. Nel 2000, dopo la scomparsa del dottor Serafino Tambuscio, ha assunto la presidenza del Centro Famiglia, contribuendo al suo sviluppo con il supporto del padre Giuliano Volpi, psicologo e cofondatore dell’organizzazione.