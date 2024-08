Sarnico, stop alla movida sul lungolago: sgombero del bar San Marco

Fine settimana «caldo» sul lago a Sarnico, ma non soltanto per l’anticiclone. Crocevia il bar San Marco di viale Garibaldi, uno degli storici locali sul lungolago della cittadina, aperto dal 1968, riferimento per tante generazioni. Attorno alle 9,30 di venerdì 2 agosto l’ufficiale giudiziario di Bergamo ha intimato lo sgombero immediato del prezioso plateatico fronte lago di circa 60 metri quadrati, riferimento per i giovani e la movida serale. Un provvedimento da ricondurre a una diatriba in corso tra condomini del palazzo e il Comune di Sarnico, che nel tempo aveva concesso l’uso del plateatico dietro pagamento di canone annuale.