Sarnico, vandalismi in centro: scritte rosse nel sottopasso. Operai del Comune all’opera per ripulire
I VANDALISMI. Due giovani con il volto parzialmente coperto hanno imbrattato l’area a lago, all’ingresso di piazza XX Settembre, poche ore prima del Mercato di Forte dei Marmi. La polizia locale analizza le immagini delle telecamere comunali.Lettura meno di un minuto.
Sarnico
Notte di vandalismi in pieno centro a due passi dal lago e all’ingresso di piazza XX Settembre a Sarnico, location che nella mattinata di venerdì 14 agosto ospita il Mercato di Forte dei Marmi in programma dalle dalle 8 alle ore 19. Attorno alle 4 di questa mattina, due giovani sconosciuti dal volto parzialmente coperto, hanno coperto l’area del sottopassaggio a lago con scritte tracciate con spray di vernice rossa.
Al lavoro gli agenti di Polizia locale di Sarnico per risalire ai responsabili attraverso il sistema di telecamere comunali. Intanto gli operai del Comune di Sarnico sono già all’opera per ripulire dalle scritte.
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