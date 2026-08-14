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Cronaca / Val Calepio e Sebino Venerdì 14 Agosto 2026

Sarnico, vandalismi in centro: scritte rosse nel sottopasso. Operai del Comune all’opera per ripulire

I VANDALISMI. Due giovani con il volto parzialmente coperto hanno imbrattato l’area a lago, all’ingresso di piazza XX Settembre, poche ore prima del Mercato di Forte dei Marmi. La polizia locale analizza le immagini delle telecamere comunali.

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Luca Cuni
Luca Cuni Collaboratore

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Sarnico, vandalismi in centro: scritte rosse nel sottopasso. Operai del Comune all’opera per ripulire
I vandalismi a Sarnico in piazza XX Settembre dove si svolge il Mercato di Forte dei Marmi: gli operai del Comune già all’opera per ripulire le scritte

Sarnico

Notte di vandalismi in pieno centro a due passi dal lago e all’ingresso di piazza XX Settembre a Sarnico, location che nella mattinata di venerdì 14 agosto ospita il Mercato di Forte dei Marmi in programma dalle dalle 8 alle ore 19. Attorno alle 4 di questa mattina, due giovani sconosciuti dal volto parzialmente coperto, hanno coperto l’area del sottopassaggio a lago con scritte tracciate con spray di vernice rossa.

Sarnico, vandalismi in centro: scritte rosse nel sottopasso. Operai del Comune all’opera per ripulire
Le scritte rosse, atto vandalico a Sarnico
Sarnico, vandalismi in centro: scritte rosse nel sottopasso. Operai del Comune all’opera per ripulire

Al lavoro gli agenti di Polizia locale di Sarnico per risalire ai responsabili attraverso il sistema di telecamere comunali. Intanto gli operai del Comune di Sarnico sono già all’opera per ripulire dalle scritte.

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