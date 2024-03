Schianto in scooter contro un muretto, giovane in gravi condizioni

Restano critiche le condizioni di un ventottenne di Pisogne, sfortunato protagonista sabato pomeriggio 30 marzo di un incidente in moto che non ha coinvolto né altre persone né altri veicoli oltre al suo, uno scooter Vespa.

In base alle ricostruzioni finora effettuate dai carabinieri della compagnia di Breno, pare che il giovane stesse scendendo dalle frazioni montane di Pisogne verso il capoluogo: all’altezza di Sonvico, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del proprio motociclo fino a cadere a terra, sbattere contro il muretto laterale e finire nella scarpata sottostante. A dare l’allarme al Numero unico delle emergenze sono stati alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, dalla stessa strada o dalle case di Sonvico: l’Areu ha fatto intervenire l’eliambulanza decollata da Brescia insieme a un’autoambulanza e all’auto con a bordo un medico, ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto e sono riusciti a raggiungerlo, il giovane non era cosciente.