Scontro fra auto e moto a Costa Volpino, ferito 14enne

Un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di martedì 21 maggio in un uno scontro tra la sua moto e un’auto a Costa Volpino. È successo verso le 18 in via Nazionale. Cause e dinamica dell’incidente in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine. Il ragazzo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo in codice giallo.