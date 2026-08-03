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Cronaca / Val Calepio e Sebino Lunedì 03 Agosto 2026

Scontro con un’auto a Chiuduno: motociclista di 49 anni in gravi condizioni

L’INCIDENTE. In via Kennedy, lunedì 3 agosto. Il centauro è stato sbalzato sul parabrezza dell’auto ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Lettura meno di un minuto.
Emma Crescenti
Emma Crescenti
Scontro con un’auto a Chiuduno: motociclista di 49 anni in gravi condizioni
Lo schianto a Chiuduno

Chiuduno

Un motociclista di 49 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Seriate dopo essere rimasto coinvolto in un incidente con un’automobile in via Kennedy, a Chiuduno. Sul posto è intervenuta la Polstrada di Bergamo, che procede con i rilievi. Stando alle primissime ricostruzioni il 49enne, in sella a una Ducati, proveniva da Chiuduno; l’auto, una Volkswagen, viaggiava in direzione Sarnico. Per motivi da accertare si sono scontrati all’altezza della ferramenta colorificio Fcc intorno alle 12.30 di lunedì 3 agosto.

L’urto è stato violentissimo, ad avere la peggio è stato il centauro, sbalzato per una ventina di metri e poi rovinato a terra dopo l’impatto con la vettura guidata da un quarantenne. Sul posto sono intervenute due ambulanze e il mezzo avanzato: l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni gravissime. L’automobilista ha riportato lievi ferite ed è stato ricoverato a Seriate. Ripercussioni anche sul traffico, rallentato per la presenza dei mezzi sulla carreggiata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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