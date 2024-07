Scontro fra moto a Foresto Sparso, due feriti: uno è grave

Grave incidente stradale domenica 28 luglio a Foresto Sparso. Verso le 19,30, in via Dossale, si sono scontrate due motociclette ed entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Sul posto l’elisoccorso, due ambulanze, un’automedica e i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

I due feriti sono stati portati in ospedale in codice rosso: un uomo di 44 anni, che viaggiava in sella ad una Aprilia 650, sarebbe in condizioni più gravi ed è stato portato in elicottero al «Papa Giovanni». L’altro ferito, 16 anni, che viaggiava su una Zontes 125, è stato portato in ambulanza all’ospedale di Iseo con traumi meno gravi.