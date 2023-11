Sebino, l’«isola» di tronchi scende verso il Basso lago

«Mai visti i detriti così a sud»

I battelli spazzini a Costa Volpino

Al momento però i tre battelli spazzini in dotazione per recuperare la maggior parte del materiale trascinato a valle dall’Oglio . sono al lavoro nella zona di Costa Volpino. Giorni di lavoro frenetico, che per ora hanno permesso di raccogliere oltre 250 tonnellate di legname galleggiante.

La diga Fosio e il rischio «tappo»

C’è chi dice sia improbabile che l’isolotto galleggiante di fronte a Predore possa arrivare al ponte e poi alla diga di Fosio a Sarnico (cosa per altro mai successa, a detta di chi ha memoria storica), ma nella peggiore delle ipotesi una volta superato il ponte di Paratico-Sarnico, nell’eventualità in cui non si formi un «tappo» tra una campata e l’altra, sarebbe impossibile intervenire con i battelli spazzino. A quel punto andrebbe lasciata aperta solamente una paratoia della traversa, per far defluire a valle della diga il materiale, che però potrebbe creare problemi non solo alle centraline idroelettriche, ma anche ai ponti presenti l’ungo l’asta dell’Oglio emissario.