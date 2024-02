Era un uomo «casa e lavoro». E quando non era nella sua abitazione di Telgate, o al lavoro come operaio alla «Ario srl» di Pontoglio, lo si incontrava seduto in uno dei bar del centro del paese. Sempre pronto a scambiare due chiacchiere con gli avventori, i gestori e i compaesani. «Era una brava persona». È con queste parole che Telgate ricorda Giorgio Vavassori. Classe 1962, nato e cresciuto in paese, avrebbe compiuto 62 anni domenica.

Chi era Giorgio Vavassori

Non era impegnato nel mondo dell’associazionismo locale, e nemmeno nella politica, ma «era una di quei personaggi che era impossibile non conoscere, anche solamente di vista», commenta il sindaco Fabrizio Sala. Con lui anche altri a Telgate in queste ore lo hanno descritto come una persona sempre solare, affabile, con la battuta pronta e una buona parola per tutti coloro che incontrava per le vie del paese o al bar. Che si trattasse del «Gusto libero» o del bar «San Giorgio», anche nei locali di Telgate lo stanno ricordando con affetto: «Nonostante avessimo dieci anni di differenza siamo cresciuti quasi insieme – ricorda la madre del titolare del bar in piazza Vittorio Veneto –. Passava sempre a salutare: ricordo che lo avevo conosciuto quando era ancora un ragazzino».