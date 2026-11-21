Saranno celebrati oggi - sabato 21 novembre - alle 16 nella chiesa di Boario, in bassa Valle Camonica, i funerali di Simone Libertino , il 14enne che si è spento giovedì a Bergamo dopo tre settimane in coma all’ospedale «Papa Giovanni XXIII».

Il tre volte campione italiano di bike trial frequentava la classe prima dell’istituto superiore Ivan Piana di Lovere dove venerdì mattina in tutta la scuola è stato osservato un minuto di silenzio, per ricordare il compagno: «Invito ognuno – ha scritto la dirigente scolastica Celestina Zandonai rivolgendosi agli studenti – a vivere il momento del silenzio con rispetto e riflessione nel suo ricordo e di ciò che ha saputo condividere e lasciare in ognuno nei momenti insieme. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, ai suoi cari, ai cuoi compagni di classe».

Roberto Mazzola, presidente della società sportiva Dynamic Trial, per cui Simone Libertino gareggiava, aggiunge: «Simone era un piccolo campione: aveva già vinto tre volte il titolo italiano di categoria ed era un grande appassionato del nostro sport»

Roberto Mazzola, presidente della società sportiva Dynamic Trial, per cui Simone Libertino gareggiava, aggiunge: «Simone era un piccolo campione: aveva già vinto tre volte il titolo italiano di categoria ed era un grande appassionato del nostro sport. I suoi amici sono sconvolti: erano sempre insieme per gli allenamenti e le gare, e adesso che anche Simone iniziava ad andare in moto giravano in compagnia e si cercavano ogni momento che potevano. Siamo tutti sconvolti per quanto accaduto».