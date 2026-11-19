«Il nostro campione è volato in cielo». È questo il messaggio con cui gli amici più intimi sono stati avvisati della morte di Simone Libertino, il 14enne di Darfo Boario Terme, cittadina bresciana in Valle Camonica confinante con la Bergamasca, che il 31 ottobre scorso era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Rogno. Il ragazzo è morto giovedì 19 novembre al «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo, dove è rimasto ricoverato per quasi tre settimane. Per lui, tre volte campione italiano di bike trial, l’ultimo trick è stata la donazione degli organi: grazie alla sua generosità e a quella dei suoi familiari, altre persone potranno continuare a vivere.

Rientrava da scuola

Quel sabato mattina, dopo aver finito le lezioni a scuola – frequentava la prima superiore all’istituto tecnico Ivan Piana di Lovere – si era messo in sella alla sua moto nuova fiammante, che aveva preso pochi giorni prima. In compagnia di alcuni amici, anche loro appassionati di due ruote, stava tornando verso casa per il pranzo: nella comitiva, in sella come passeggera, c’era anche la sorella Martina, di qualche anno più grande.

Simone e Martina avevano appuntamento con la mamma per mangiare un panino al vicino McDonald di Darfo, quando all’improvviso, mentre percorreva la leggera discesa di via Vittorio Veneto a Rogno, praticamente a un chilometro dal luogo dove c’era la madre ad attenderlo, il 14enne aveva perso il controllo della sua piccola enduro e, cadendo, aveva picchiato violentemente la testa contro il marciapiede.

Non ce l’ha fatta

L’impatto, nonostante indossasse regolarmente il casco, gli aveva provocato un ampio ematoma alla testa: per quasi tre settimane, il suo fisico di atleta ha provato a resistere, ma il ragazzo non si è mai ripreso dal coma e dopo la dichiarazione della morte cerebrale i familiari hanno acconsentito alla donazione dei suoi organi. Fatale potrebbe essere stata l’inesperienza alla guida del motociclo: una piccola sbandata che non sarebbe riuscito a correggere potrebbe avergli fatto perdere il controllo della moto. Inoltre, cadendo, non aveva riportato nessun’altra frattura: solo il colpo alla testa. Escluso infine che avesse compiuto qualche manovra azzardata: la comitiva di amici procedeva in fila e non risultano coinvolti altri veicoli.

Cordoglio