Schianto a Rogno, ancora grave il 14enne caduto con la moto
L’INCIDENTE. Il 14enne di Darfo caduto in moto sabato a Rogno resta in prognosi riservata al «Papa Giovanni XXIII». I carabinieri indagano sulla dinamica dell’incidente.Lettura meno di un minuto.
Rogno.
È ancora ricoverato in prognosi riservato all’ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergamo il quattordicenne di Darfo Boario Terme che sabato, mentre tornava a casa da scuola, è caduto dalla moto su cui era in sella, da solo, lungo via Vittorio Veneto, la ex statale 42.
Erano circa le 13,30 e, dalle ricostruzioni effettuate, aveva perso il controllo del proprio ciclomotore, tipo enduro, e sarebbe caduto finendo addosso al cordolo del marciapiede. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi: il personale inviato dal 118 lo aveva rianimato e trasferito con l’elisoccorso a Bergamo. Non risultato altri veicoli coinvolti, né direttamente né indirettamente: i carabinieri di Lovere continuano le indagini per verificare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Via Vittorio Veneto e via Nazionale, i due tratti della ex statale 42 che attraversano il centro abitato di Rogno e della sua frazione Bessimo, sono caratterizzati da lunghi rettilinei e curve ampie: nel febbraio del 2020 però un ragazzo di 27 anni aveva perso la vita a poche decine di metri dal luogo dell’incidente di sabato. Dopo una inversione per evitare un posto di blocco dei carabinieri, si era schiantato in auto contro un palo dell’illuminazione pubblica e si era ribaltato.
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