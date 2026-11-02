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Cronaca / Val Calepio e Sebino Lunedì 02 Novembre 2026

Schianto a Rogno, ancora grave il 14enne caduto con la moto

L’INCIDENTE. Il 14enne di Darfo caduto in moto sabato a Rogno resta in prognosi riservata al «Papa Giovanni XXIII». I carabinieri indagano sulla dinamica dell’incidente.

Lettura meno di un minuto.
Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti
Schianto a Rogno, ancora grave il 14enne caduto con la moto
I soccorsi a Rogno

Rogno.

È ancora ricoverato in prognosi riservato all’ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergamo il quattordicenne di Darfo Boario Terme che sabato, mentre tornava a casa da scuola, è caduto dalla moto su cui era in sella, da solo, lungo via Vittorio Veneto, la ex statale 42.

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Erano circa le 13,30 e, dalle ricostruzioni effettuate, aveva perso il controllo del proprio ciclomotore, tipo enduro, e sarebbe caduto finendo addosso al cordolo del marciapiede. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi: il personale inviato dal 118 lo aveva rianimato e trasferito con l’elisoccorso a Bergamo. Non risultato altri veicoli coinvolti, né direttamente né indirettamente: i carabinieri di Lovere continuano le indagini per verificare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Via Vittorio Veneto e via Nazionale, i due tratti della ex statale 42 che attraversano il centro abitato di Rogno e della sua frazione Bessimo, sono caratterizzati da lunghi rettilinei e curve ampie: nel febbraio del 2020 però un ragazzo di 27 anni aveva perso la vita a poche decine di metri dal luogo dell’incidente di sabato. Dopo una inversione per evitare un posto di blocco dei carabinieri, si era schiantato in auto contro un palo dell’illuminazione pubblica e si era ribaltato.

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