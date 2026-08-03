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Cronaca / Val Calepio e Sebino Lunedì 03 Agosto 2026

Sovere, auto si ribalta sulla Clusone-Lovere: paura per una 29enne

L’INCIDENTE. La giovane automobilista è rimasta cosciente ed è stata estratta dall’abitacolo dai soccorritori nella mattinata di lunedì 3 agosto. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Disagi alla circolazione.

Lettura meno di un minuto.
Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti
Sovere, auto si ribalta sulla Clusone-Lovere: paura per una 29enne
L’auto ribaltata a Sovere: sta bene la conducente di 29 anni

Paura a Sovere nella mattinata di lunedì 3 agosto per una giovane automobilista di 29 anni protagonista di un incidente stradale. Lungo la strada che collega Clusone a Lovere ha perso il controllo del suo veicolo e si è ribaltata finendo con le ruote all’aria. Rimasta cosciente, è stata da poco estratta dall’abitacolo dal personale sanitario. Sul posto la polizia locale del comune di Sovere e i vigili del fuoco volontari di Lovere. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 e si raccomanda agli automobilisti di procedere con prudenza.

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Giuseppe Arrighetti