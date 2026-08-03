Sovere, auto si ribalta sulla Clusone-Lovere: paura per una 29enne

Paura a Sovere nella mattinata di lunedì 3 agosto per una giovane automobilista di 29 anni protagonista di un incidente stradale. Lungo la strada che collega Clusone a Lovere ha perso il controllo del suo veicolo e si è ribaltata finendo con le ruote all’aria. Rimasta cosciente, è stata da poco estratta dall’abitacolo dal personale sanitario. Sul posto la polizia locale del comune di Sovere e i vigili del fuoco volontari di Lovere. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 e si raccomanda agli automobilisti di procedere con prudenza.