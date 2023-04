Stretta sulla movida a Sarnico: niente musica dopo mezzanotte

Anche in primavera pugno di ferro sulla movida a Sarnico, dopo l’estate del 2022 segnata da schiamazzi e sanzioni. La novità giunge dal palazzo comunale, con una ordinanza firmata dal sindaco Giorgio Bertazzoli, che impone ai pubblici esercizi l’obbligo di stop alla musica, anche all’interno dei locali, alle 24. Mentre le aree esterne dovranno essere rese inutilizzabili oltre le 2,30 con sgombero dei plateatici. Un provvedimento restrittivo da ricondurre ai ripetuti episodi di disturbo della quiete pubblica, in prevalenza nel fine settimana e concentrati nelle vicinanze dei locali. «Sono giunte segnalazioni da parte dei cittadini con tanto di raccolta firme in nome del diritto al riposo notturno delle famiglie - spiega Bertazzoli - pertanto abbiamo ritenuto doveroso intervenire adottando misure restrittive per tutelare la quiete pubblica. Se la situazione tornerà accettabile siamo disponibili a rivedere l’ordinanza in vista della stagione. Sarnico è località turistica e naturalmente ci vuole tolleranza verso chi lavora, ma anche rispetto per i cittadini».