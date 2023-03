Torna il Palio di Tavernola, l’ultima edizione risale al 2019

Ai blocchi di partenza le attività per la preparazione del Palio 2023 che si svolgerà da venerdì 26 maggio a domenica 11 giugno a Tavernola, preannunciato dalla manifestazione di domenica 16 aprile. Azzurro, rosso, verde e giallo sono i colori delle quattro contrade: Tavernola, che ha come simbolo la torre campanaria; Cambianica, identificata dall’ex chiesa di San Michelone; Bianica, con il suo «put del diaol» e la storica Gallinarga con il salice piangente. I capi contradaioli periodo stanno definendo gli elenchi dei partecipanti ai vari giochi: tornei di freccette e calciobalilla, corse con la mela, con la botte, col secchio buco, coi sacchi, taglio della bora, lancio dell’uovo e tanti altri ancora. Ce n’è per tutti i gusti.