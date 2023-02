Tragedia in Svizzera: scivola in un canalone, muore guida alpina bergamasca

«La montagna era tutto per papà, tanto che avevo addirittura messo in conto che sarebbe potuto morire lassù. E anche lui lo aveva pensato: ne avevamo anche parlato di recente. Certo, non mi aspettavo che questo momento sarebbe arrivato così presto» . Jacopo Soregaroli ne è convinto: papà Mauro, espertissima guida alpina bergamasca, amava talmente la montagna che difficilmente avrebbe potuto immaginare per se stesso una morte lontana dalle vette delle Alpi.