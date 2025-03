Tre auto parcheggiate distrutte dalle fiamme nella notte a Grumello del Monte - Foto e video

Tre auto sono bruciate in un parcheggio di un edificio di via Libero Signorelli a Grumello del Monte. L’allarme è scattato verso mezzanotte. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme che si sono levate alte e hanno lambito il muro dell’edificio sotto cui sostavano.

Un po’ di apprensione tra gli inquilini degli appartamenti che sono scesi in strada. Giunti sul posto in pochi minuti, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il parcheggio. Due delle tre auto sono andate completamente distrutte, una terza, che è stata solo lambita dalle fiamme, ha subito ingenti danni.

Palazzina evacuata e 84enne lievemente intossicato

Ancora non sono chiare le cause che hanno scatenato l’incendio. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Grumello. La palazzina è stata evacuata in via precauzionale e un residente di 84 anni si è lievemente intossicato.