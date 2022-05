Tre ex alunni ritrovano il maestro delle elementari dopo 61 anni: «Emozionante»

Se lo sono visto di nuovo davanti, capelli bianchi, qualche inevitabile segno del tempo e quegli acciacchi che, in classe, 61 anni fa, di certo non aveva. Ma, sei decenni dopo, la grinta e l’entusiasmo del maestro Pietro Trapletti – 90 primavere – hanno riconquistato i suoi tre alunni prediletti. Silvano Masseroli, Mauro Tebaldi ed Ernesto Nembrini, tutti di Chiuduno, hanno organizzato una trasferta ad Alzano Lombardo: destinazione, la residenza del loro maestro di quinta elementare Pietro, quell’insegnante rimasto nel cuore dei suoi alunni che mai, dopo l’esame di fine primaria, avevano avuto l’occasione di rivedere. Oggi che i tre amici 72enni, tutti ex alunni delle elementari di Chiuduno, sono pensionati, hanno finalmente avuto l’opportunità di reincontrare l’anziano insegnante.