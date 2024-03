Turismo slow, i borghi rifioriscono con i «Cammini»

Per stare nella natura o per devozione, da soli o in gruppo: i cammini bergamaschi attirano sempre più persone, anche da fuori Italia, e in tutte le stagioni. L’Alta Via delle Grazie, unica via di pellegrinaggio, ha sette anni di storia, mentre la scalvina Via Decia e il Cammino Tre laghi tra Sebino e Val Cavallina si avvicinano al primo compleanno festeggiando numeri importanti e guardando al futuro con prospettive rosee.

Via Decia

L’anello di 95 km che unisce i paesi della Valle di Scalve, con partenza e arrivo da Darfo, è stato percorso da persone provenienti anche da Belgio e Olanda. «È difficile quantificare le presenze, perché pochi acquistano le credenziali – spiega Domenico Belingheri, presidente del Cai Valle di Scalve, promotore del progetto –. Tanti vengono per singole tappe in giornate diverse, per lo più dalle province di Bergamo e Brescia. C’è stata anche una coppia con una persona cieca che ha affrontato l’intero Cammino con il cane guida. Una scuola di Vimercate è venuta per quattro giorni a Schilpario e si è data da fare sulla Via Decia, contribuendo anche alla segnaletica». Nei prossimi tre anni il progetto potrà crescere ancor di più grazie a un contributo di 1,3 milioni di euro ottenuto dal ministero del Turismo: servizi lungo il percorso, toilette a Vilminore e un marciapiede a Schilpario, ma non solo. «I fondi sono destinati anche a marketing e comunicazione e alla realizzazione di eventi culturali. Il primo fine settimana di agosto avremo un Festival della Via Decia, con musica, incontri con autori e camminate di gruppo lungo il percorso».

Cammino Tre laghi

Al pari della Via Decia è stato da poco accolto sul portale «Cammini d’Italia» anche il Cammino Tre laghi, anello che parte e arriva a Sovere, passando per la Collina e Bossico. «Gli escursionisti sono in crescita – spiega Rudi Bianchi, promotore del progetto insieme alla figlia Sara –. A dicembre avevamo venduto 100 credenziali, ora siamo a 500. Qualcuno viene in tenda, molti chiedono strutture che ospitino anche i cani. L’interesse è grande, anche grazie alla partnership con Visit Lake Iseo». Con possibili criticità per l’ospitalità. «Ci sono già ostelli, b&b e alberghi, ma cerchiamo altre strutture per implementare la rete. C’è il problema che in estate le strutture ricettive si riempiono per il turismo straniero sul lago. La richiesta per il Cammino è alta: ad aprile le strutture di Sovere sono già piene».

Monte Cornagera, in territorio di Aviatico, la seconda tappa del cammino «Alta Via delle Grazie»

Alta via delle Grazie