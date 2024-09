Una giornata a strapiombo sul lago, senza macchine

«A strapiombo sul blu» . Domenica 8 settembre dalle 9,30 alle 19 si tiene la settima edizione della manifestazione che ogni anno attira sul Sebino migliaia di visitatori, desiderosi di godere appieno del Sebino con i borghi lacustri d i Riva di Solto, Solto Collina e Castro , i tre Comuni promotori insieme alle Pro loco «La Collina» e di Castro. Ragion per cui i cinque chilometri di litoranea sui territori dei tre Comuni saranno off limits agli automobilisti dalle 9,30 alle 19, tranne ai mezzi di emergenza e al trenino autorizzato.

Litoranea chiusa

Per un giorno i pedoni la faranno da padroni e potranno sostare ovunque per riempirsi gli occhi dei quadri naturali che si incontrano lungo questo tortuoso percorso scavato nella roccia, in assoluto il più incantevole e suggestivo del Lago d’Iseo. La litoranea con un alternarsi di gallerie naturali offre visioni uniche, vuoi sulla maestosa Corna del Trentapassi, vuoi sui paesi dell’alto lago e quando si giunge in prossimità di Castro, ecco comparire un altro piccolo gioiello incastonato tra torri naturali a picco sull’acqua, mentre il parco gola del Tinazzo dove scorre il Borlezza offre al visitatore un ricco mosaico di geologia, flora e fauna.