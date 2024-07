Una tragica fatalità, Grumello piange Gabriele

Si erano regalati tre giorni insieme, per condividere la passione per le motociclette; invece il fine settimana attraversando i più bei valichi alpini ha assunto i contorni di una tragedia. Gabriele Gottardi, 34 anni di Grumello del Monte, è morto venerdì pomeriggio in Austria, investito dal motociclista che lo seguiva in strada e che per una dolorosissima e assurda fatalità era proprio suo papà Luciano. Una fine che ha scioccato l’intera comunità di Grumello, quella di Chiuduno e tutta la Val Calepio dove la famiglia Gottardi è conosciuta e apprezzata per l’attività imprenditoriale nel settore delle guarnizioni industriali in gomma.

L’incidente si è verificato attorno alle 15,30 di due giorni fa. Gabriele e Luciano Gottardi, ciascuno a bordo della propria moto, si erano aggregati a un gruppo di motociclisti di Brescia per partecipare al raduno europeo della Bmw in programma questo fine settimana a Garmisch, in Germania, nella regione della Baviera.

Le tappe fino a Längenfeld

Dopo essere partito venerdì mattina da Grumello, dove viveva con la compagna Lara e con la sua figlia Arianna, Gabriele Gottardi ha incontrato il papà Luciano, che invece vive a Iseo con la compagna Agnese, e si sono diretti a Brescia per unirsi al gruppo diretto a Garmisch. Verso le 15,30, superato il confine tra Italia e Austria attraverso il passo del Rombo in provincia di Bolzano, la comitiva aveva iniziato la discesa verso Soelden quando all’improvviso il capofila a Längenfeld ha svoltato verso destra per raggiungere un’area di servizio. Dietro di lui c’era il 34enne bergamasco che lo ha urtato ed è finito a terra: una caduta banale, di poco conto, ma dietro di lui arrivavano tutti gli altri motociclisti. Il terzo della fila ha sterzato di colpo ed è riuscito a evitarlo, mentre il papà Luciano, che forse aveva la visuale coperta, non lo ha visto e lo ha travolto.

Subito si è capito che l'incidente era grave e nonostante i soccorsi le lesioni si sono rivelate fatali: Gabriele Gottardi è morto poco dopo per le ferite riportate. Il suo corpo si trova ora a Innsbruck e la salma lunedì mattina verrà sottoposta ad autopsia.

A causa dell’incidente il papà Luciano, 68 anni, ha perso il controllo della propria moto ed è caduto sull’asfalto rompendosi una spalla: anche lui in questo momento si trova ricoverato in un ospedale di Innsbruck dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma le sue condizioni fisiche non sono gravi. Terribile invece lo choc da cui dovrà riprendersi, avendo subito capito quel che era successo.