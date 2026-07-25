Una vita tra famiglia e azienda: è morta Antonella Tallarini
IL LUTTO. A 64 anni, a seguito di una grave malattia, si è spenta nella tarda serata di giovedì Antonella Tallarini in Pievani, imprenditrice, timone e socia del bottonificio di famiglia «Bap Group». Lunedì i funerali.Lettura 1 min.
Lutto nel Basso Sebino. Una vita vissuta tra accessori, bottoni, moda e famiglia. A 64 anni, a seguito di una grave malattia, si è spenta nella tarda serata di giovedì Antonella Tallarini in Pievani, imprenditrice, timone e socia del bottonificio di famiglia «Bap Group», con quartier generale a Villongo, e ceo di «Corozite Srl» di San Paolo d’Argon.
Antonella Tallarini, era ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Lascia nel dolore il marito Angelo, i figli Andrea, Chiara e Roberto e i nipoti Alberto, Alessandro, Antonio, Beatrice, Vittorio, Giacomo.
Una figura, legata in modo indivisibile all’attività del gruppo industriale di famiglia fondato nel 1940, cresciuto da piccola bottega di paese a gruppo emergente e di successo a livello europeo e che attualmente occupa 300 dipendenti nel settore degli accessori moda. «Nostra madre», hanno raccontato i figli, «oltre all’impegno e alla dedizione verso la famiglia, ha sempre dimostrato capacità e attitudini manageriali, diventando con continuità e caparbietà un riferimento dirigenziale di successo per l’azienda, per nostro padre e per la famiglia. Un esempio, un faro per tutti noi di dedizione al lavoro e capacità di coinvolgere tutti i nostri collaboratori nell’impresa, con rispetto e senso di appartenenza, per sentirci una vera famiglia. Ha lottato sino alla fine, ci mancherà».
Dal 2008, con l‘acquisto di «Corozite», realtà produttrice di bottoni per prestigiosi marchi sartoriali mondiali, Antonella ricopriva la carica di amministratore delegato, incarico svolto con passione sino a qualche settimana fa. Una scomparsa che ha profondamente colpito l’intero Basso Sebino, dove la famiglia Pievani è conosciuta e apprezzata.
La camera ardente è stata allestita nell’abitazione di famiglia di via San Giuseppe 11 a Foresto Sparso. Una veglia di preghiera si terrà domenica 26 luglio alle 20. I funerali lunedì, con inizio alle 10, nella chiesa parrocchiale di Foresto Sparso, presieduti dal Vescovo emerito di Fidenza, monsignor Carlo Mazza.
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