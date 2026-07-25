Una vita tra famiglia e azienda: è morta Antonella Tallarini

Lutto nel Basso Sebino. Una vita vissuta tra accessori, bottoni, moda e famiglia. A 64 anni, a seguito di una grave malattia, si è spenta nella tarda serata di giovedì Antonella Tallarini in Pievani, imprenditrice, timone e socia del bottonificio di famiglia «Bap Group», con quartier generale a Villongo, e ceo di «Corozite Srl» di San Paolo d’Argon.

Una figura, legata in modo indivisibile all’attività del gruppo industriale di famiglia fondato nel 1940, cresciuto da piccola bottega di paese a gruppo emergente e di successo a livello europeo e che attualmente occupa 300 dipendenti nel settore degli accessori moda. «Nostra madre», hanno raccontato i figli, «oltre all’impegno e alla dedizione verso la famiglia, ha sempre dimostrato capacità e attitudini manageriali, diventando con continuità e caparbietà un riferimento dirigenziale di successo per l’azienda, per nostro padre e per la famiglia. Un esempio, un faro per tutti noi di dedizione al lavoro e capacità di coinvolgere tutti i nostri collaboratori nell’impresa, con rispetto e senso di appartenenza, per sentirci una vera famiglia. Ha lottato sino alla fine, ci mancherà».