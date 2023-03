Un’antenna gigante sopra il lago: anche dal cielo si va «a caccia» di acqua

Un’enorme antenna circolare, appesa sotto ad un elicottero, a caccia di acqua: è lo strumento messo in campo dai cugini bresciani per cercare falde finora inutilizzate in vista della prossima stagione estiva che si preannuncia estremamente difficile dal punto di vista dell’approvvigionamento e della distribuzione di acqua potabile. L’Ufficio d’Ambito di Brescia ha siglato una convenzione con le società A2A Ciclo Idrico e Acque Bresciane, per collaborare a un progetto che porterà a indagare il sottosuolo bresciano come mai era stato tentato in precedenza.