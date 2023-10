Via le impalcature: risplende il mausoleo del Sommaruga

Contributo regionale

Soddisfatto del risultato il sindaco Giorgio Bertazzoli: «Siamo vicinissimi alla riconsegna da parte dello “Studio Restauri Formica”, di una delle eccellenze artistiche che hanno contribuito a rendere Sarnico capitale del Liberty. Il monumento, richiedeva un intervento radicale di pulizia per eliminarne la patina biologica provocata da muffe e licheni che il tempo aveva annerito e di opere di integrazione con intonaco e stuccatura delle parti ammalorate. Ringrazio la Regione Lombardia che, attraverso il bando a favore degli interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana, ci ha concesso il contributo di 287mila euro per l’esecuzione del restauro conservativo ».

La sorpresa nei loculi

riportato al colore naturale i materiali che costituiscono la cortina esterna del mausoleo, che hanno così dato alla costruzione una particolare resa luministica. Nel corso del restauro c’è stata anche un’interessante scoperta. All’interno del loculo funerario del generale Alberico Albricci e della moglie Contessa Vittoria Doix, sono stati rinvenute sulle pareti laterali nelle due nicchie, nascoste da un muro tavolato, delle decorazioni a motivi floreali a graffito , prettamente Liberty; una traccia di come potevano essere in origine, gli ornamenti sulle pareti e sul soffitto del sacello. La particolarità della scoperta, peraltro leggibile nel progetto originale, è che le decorazioni sono state realizzate nel 1907 su disegno dello stesso Sommaruga.

«Libera» anche la torre

E questo non è tutto. Sono state tolte le impalcature anche dalla torre medievale del XII secolo posta in cima al cosiddetto «terài» (terraglio) di via Parigi che scende a lago. Le tre piccole sale, una sopra l’altra, raggiungibili attraverso una rampa di scale in legno dovrebbero essere adibite a spazio espositivo per attività culturali. «Il condizionale è d’obbligo - conclude il sindaco Bertazzoli - perché mi piacerebbe creare all’interno della torretta, un museo Liberty con opere d’arte di valore in comodato d’uso da altri musei ed esporre le tavole dell’architetto Giuseppe Sommaruga custodite nei nostri archivi. Un museo che confermerebbe Sarnico ancor più, capitale italiana del Liberty».